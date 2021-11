Stiri pe aceeasi tema

- Alte 498 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total, 2 cazuri sunt asociate cu contact in afara țarii: 1-Ucraina, 1-Portugalia. Numarul total de teste efectuate – 5046.Bilanțul cazurilor de Covid-19 in țara noastra a ajuns la 362326.

- Alte 712 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sint asociate cu contact in afara țarii: 1-Marea Britanie, 1-Austria, 1-Ucraina, 1-Italia, 1-Romania. Numarul total de teste efectuate – 6701, dintre care 3925 teste rapide.…

- Alte 763 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 3 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 1-Plonia, 1-Ucraina, 1-Belgia. Numarul total de teste efectuate – 6478, dintre care 3920 teste rapide. Bilanțul cazurilor de COVID-19…

- Alte 802 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 11 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Egipt, 2-Ucraina, 1-Germania, 1-Italia, 1-Nigeria, 1-Portugalia, 1-SUA, transmite Noi.md. Numarul total de teste efectuate – 6368.…

- Alte 1261 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Rusia, 2-Italia, 1-Irlanda, 1-Romania, 1-Ucraina, 1-Danemarca. Numarul total de teste efectuate – 7877, dintre care 4564 de teste…

- Alte 980 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 3 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Italia, 1-Germania. Numarul total de teste efectuate – 6034, dintre care 3900 de teste rapide. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara…

- Alte 447 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Franța, 1-Rusia, 1-Ucraina. Numarul total de teste efectuate – 3934, dintre care 1852 teste rapide. Bilanțul cazurilor de COVID-19…

- Alte 991 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 14 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Romania, 3-Ucraina, 2-Germania, 1-Italia, 1-Turcia, 1-Franța, 1-Rusia, 1-Portugalia. Numarul total de teste efectuate – 7363. Bilanțul…