- Canicula afecteaza in special provinciile centrale și sudice. In provinciile Basra, Qadisiyah si Muthanna, din sud, temperatura maxima a urcat chiar la 51 de grade Celsius, potrivit unui comunicat al organizatiei.In capitala Bagdad si in provinciile Salahudin, Anbar, Karbala, Najaf, Maysan si Dhi Qar,…

- Temperatura in Canada a continuat sa creasca și a atins 49,5 grade Celsius in Lytton, inregistrand un nou record pentru a treia zi consecutiv. Zeci de oameni, majoritatea varstnici, au murit in ultimele doua zile din cauza caldurii.

- Peste 130 de oameni au murit incepand de vineri in Canada, dupa ce o „cupola de caldura” a cuprins weekendul trecut vestul țarii. In Lytton, o localitate situata la nord-est de Vancouver, temperaturile au urcat marti pana la 49.5 grade Celsius in Lytton – o temperatura record pentru a treia zi consecutiv…

- Un val de caldura doboara record dupa record, in nord-vestul Statelor Unite si in vestul Canadei, iar meteorologii anunta ca temperaturile nu vor scadea in zilele urmatoare. „Cupola de caldura” instalata deasupra vestului Canadei a adus temperaturi record, luni inregistrandu-se chiar si 47.9 grade…

- Record istoric de temperatura in Canada, țara cu clima mai rece. Duminica, au fost inregistrate 46,1 grade Celsius, in Columbia Britanica. Recordul anterior, de 45 de grade, era din 1937. Temperatura record a fost inregistrata oficial de stația meteo din Lytton, o localitate din cea mai vestica regiune…

- Caldura naucitoare in Romania! Temperaturi extreme au fost inregistrate joi, 24 iunie, in cea mai friguroasa localitate din Romania. La Intorsura Buzaului mercurul din termometre a urcat pana la 35 de grade Celsius.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari de cod ROȘU, galben și portocaliu de canicula, valabile de marți, de la ora 12, pana vineri, 25 iunie. Temperatura va crește pana la valori de 38-39 de grade Celsius, mai ales in vestul țarii, unde 7 județe sunt in cod roșu de caldura. Alte 11…

- Moscova se confrunta in aceasta saptamana cu un val de caldura fara precedent pentru luna iunie in ultimii 120 de ani, a anunțat marți serviciul rus de meteorologie, care pune acest fenomen pe seama schimbarilor climatice de la nivel mondial, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Temperatura in capitala…