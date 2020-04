491 de cazuri noi de COVID-19, în ultimele 24 de ore. Bilanțul ajunge la 7.707 La ATI, in acest moment, sunt internați 243 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 22.866 de persoane. Alte 60.697 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala. Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 79.629 de teste. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 447 apeluri la numarul unic de urgența 112 și 1.917 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetațenilor. Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 417 de dosare penale, sub aspectul savarșirii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

