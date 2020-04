Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 internati la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a ajuns la 49, printre acestia numarandu-se 14 persoane preluate din judetul Brasov, a declarat, vineri, managerul institutiei, Andras Nagy Robert potrivit Agerpres. Pe langa acestia, in spital…

- 33 de pacienti confirmati si 11 suspecti de COVID-19 sunt internati, la ora actuala, la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dintre care sase sunt brasoveni, a anuntat, miercuri, conducerea institutiei. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat, intr-o conferinta de presa online,…

- Trei dintre pacientii Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, confirmati sau suspectati de COVID-19, se afla la Sectia de Terapie Intensiva, in stare grava sau critica, a precizat luni conducerea institutiei. Potrivit managerului Andras Nagy Robert, in spital sunt internate 19 persoane diagnosticate…

- Un numar de 19 pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt in prezent internati la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, cu cinci mai multi decat in ziua precedenta, a informat joi conducerea institutiei. „Primul caz confirmat care a ajuns in spitalul nostru a…

- Un numar de 14 pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt in prezent internati la Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dintre care 7 sunt cadre medicale, a declarat, miercuri, conducerea institutiei. Potrivit directorului medical, dr. Rosu Matyas, doi dintre pacienti prezinta semne de pneumonie,…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, le cere medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta, diagnosticati cu COVID-19, sa isi dezvaluie public identitatea pentru ca cetatenii care au intrat in contact cu ei in ultimele zile sa se poata autoizola si sa limiteze, astfel, propagarea virusului…

- Un numar de 60 persoane, dintre care 39 de pacienti si 21 de cadre medicale, sunt izolate in sectiile Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe dupa ce unul dintre angajati a fost diagnosticat cu COVID-19, au anuntat duminica, intr-o conferinta de presa, reprezentantii conducerii institutiei.…

- Protejarea cadrelor medicale, aflate in prima linie de lupta impotriva noului coronavirus, este unul dintre obiectivele principale ale autoritatilor sanitare din judetul Covasna, a declarat luni, managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert. Acesta a mentionat ca…