- Aproape 50 de milioane de alegatori francezi sunt chemati la urne pentru a stabili noua componenta a Adunarii Nationale, adica numirea a 577 de deputati, in doua tururi, duminica si 7 iulie, ceea ce ar putea schimba radical peisajul politic politic in Hexagon.

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat luni ca o victorie a extremei drepte sau a radicalilor de stanga in alegerile anticipate care vor incepe la finalul lunii ar putea declanșa un „razboi civil”, potrivit Politico.

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a declarat ‘ingrijorat’ de rezultatul cu care s-ar putea incheia viitoarele alegeri parlamentare anticipate din Franta, un partener important in Uniunea Europeana, transmite dpa. ‘Sunt ingrijorat de alegerile din Franta’, a afirmat politicianul social-democrat, intr-un…

- Luni a inceput campania electorala in Franta pentru alegerile parlamentare anticipate, pe care sondajele de opinie sugereaza ca le va castiga partidul de extrema dreapta Rassemblement National (RN) al lui Marine Le Pen, in timp ce alianta centrista a presedintelui Emmanuel Macron va fi pe locul trei,…

- Cel puțin 250.000 de persoane au ieșit, sambata, in Franța, sa protesteze impotriva creșterii influenței extremei drepte inaintea alegerilor legislative anticipate convocate de președintele Emmanuel Macron. In același timp, coaliția nou formata a stangii.

- Extrema dreapta a caștigat alegerile europarlamentare in Franța, la alegerile europene din 9 iunie 2024, iar drept urmare președintele Macron a anunțat ca dizolva Adunarea Naționala și ca vor fi organizate noi alegeri legislative. Alegerile legislative se vor desfașura in Franța in doua tururi, la 30…

- Conform estimarilor naționale, se așteapta ca la data alegerilor pentru Parlamentul European ce vor avea loc intre 6-9 iunie, cel mai mare numar de alegatori eligibili sa fie in Germania (64.9 milioane de persoane), Franța (49.7 milioane) și Italia (47 milioane). In schimb, cele mai scazute numere sunt…

