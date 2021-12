49 de copii sunt internați în spitale, infectați cu Covid-19 Un numar de 2.379 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 sunt internate in unitatile sanitare, dintre care 49 sunt copii, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Conform GCS, la terapie intensiva sunt internati 443 de pacienti, dintre care patru sunt copii. Dintre pacientii internati la ATI, 42 au certificat care atesta vaccinarea anti-COVID. Potrivit datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.333 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID-19, dintre care 316 in Bucuresti. Pe teritoriul Romaniei, 8.335 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

