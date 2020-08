Ministerul Apararii cumpara pentru dotarea Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia 65 de laptopuri și 480 de tablete 4G, in valoare totala de aproape 690.000 de lei, fara TVA. Ministerul Apararii Naționale – Unitatea Militara 01836 a lansat miercuri in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția de laptopuri și […] Citește 480 de tablete și 65 de laptopuri pentru dotarea Colegiului Național Militar din Alba Iulia. Licitație lansata de MApN in Alba24 .