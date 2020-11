48 de şoferi, deveniţi pietoni în 7 zile CARAS-SEVERIN – A fost nevoie de doar o saptamana pentru ca 48 de conducatori auto sa ramana fara permis in judetul nostru, pentru abaterile comise, fiind retrase si 21 de certificate de inmatriculare. Totul in saptamana 2-8 noiembrie, interval in care au fost aplicate peste o mie de sanctiuni contraventionale pe drumurile judetului! In vizorul oamenilor legii a fost si felul in care se respecta masurile impuse de pandemie in cazul transportului persoane. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat in total 1.082 de sancțiuni contravenționale, 927 au fost la regimul circulatiei, dintre… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

