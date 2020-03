Stiri pe aceeasi tema

- Varsta medie a persoanelor decedate in Italia si testate pozitiv la noul coronavirus era de 75,9 ani, barbatii reprezentand 70% din numarul total al decedatilor, a comunicat miercuri Institutul superior de sanatate (ISS), in cea mai recenta statistica, transmite AFP.Pe un esantion de 2.003…

- Europa inregistra miercuri, la ora 11.00 GMT (13.00, ora Romaniei), cel putin 3.421 de morti - mai multi decat in Asia (3.384), unde China este "leaganul" pandemiei. Italia - tara europeana cea mai afectata - inregistra 2.503 morti. Milioane de persoane sunt plasate intr-o izolare generala in Europa,…

Statele Unite ale Americii au inregistrat marti 100 de decese cauzate de noul coronavirus, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, relateaza AFP.

- Inca 3.497 de oameni au fost infectati cu virusul Sars-Cov-2 in Italia, in ultimele 24 de ore, ceea ce duce numarul total al imbolnavirilor la 21.157. In aceeasi perioada, autoritatile au anuntat 175 de decese noi, cu un bilant total de 1.441, transmite digi24.ro.1.

- Italia a inregistrat 250 noi decese legate de infecția cu coronavirus in 24 de ore, un nou record, ridicand bilanțul total la 1.266, potrivit celor mai recente date publicate vineri de Protecția civila, scrie AFP.

- Pana in prezent in aceasta tara est-europeana au fost raportate sase cazuri confirmate de COVID-19, fara a fi inregistrate decese. La nivel mondial, pandemia a provocat pana in prezent 5.043 de decese, majoritatea in China continentala, potrivit unui bilant stabilit de AFP, pornind de la surse oficiale,…

- In detaliu, in Italia au fost inregistrate 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 de noi cazuri de contaminare intr-un interval de 24 de ore, si 827 de decese in total, in Spania s-au inregistrat 2.128 cazuri (506 noi cazuri) si 47 de decese, in Franta 1.784 cazuri (178 noi cazuri) si 33 de decese, in…

- Antrenorul coordonator al lotului de canoe, Florin Popescu, a declarat, la revenirea din Italia, ca intoarcerea in Romania cu o luna mai devreme decat era prevazut cantonamentul s-a datorat fricii de a nu ramane izolati in Peninsula, in urma masurilor de carantina instituite din cauza epidemiei de coronavirus.…