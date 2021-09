Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 54 ani, din municipiul Miercurea Ciuc, a fost inselata cu 1.500 de Euro, dupa ce a fost convinsa de o persoana cunoscuta pe o retea de socializare sa vireze banii intr-un cont bancar, in schimbul unui colet cu diverse bunuri. Potrivit unui comunicat al IPJ Harghita, femeia a fost abordata…

- Un numar de 494 de persoane au fost vaccinate anti COVID-19 cu prima doza, in ultima saptamana, in judetul Harghita, in vreme ce rata de vaccinare cu schema completa este de 22,07%, a informat azi Institutia Prefectului. Potrivit sursei citate, pana in prezent, au fost administrate in judet 142.688…

- Au fost raportate de catre INSP 11 decese (4 barbați și 7 femei). In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.131. Dintre acestea, 280 sunt internate la ATI. In Județul Brașov au fost raportate 18 cazuri noi, in Harghita 3, in Covasna 1, iar in Mureș niciun…

- Azi au fost raportate de catre INSP 13 decese (5 barbați și 8 femei). In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.378. Dintre acestea, 193 sunt internate la ATI. In județul Sibiu au fost raportate 13 cazuri noi, in Brașov 4, iar in județele Mureș, Covasna…

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii Lilia Pogolșa a participat ieri, 3 august, la ședința Comitetului național de coordonare a imunizarii anti-Covid-19, condusa de prim-ministrul Aureliu Ciocoi. In cadrul acesteia, au fost prezentate datele statistice privind rata de vaccinare a populației generale,…

- Una la Colegiul Național Unirea si alte doua la Colegiul Național Andrei Șaguna. Rezultatele au fost afișate, pe bacalaureat.edu.ro. Chiar daca mediile de 10 au fost putine, note maxime la romana sau la matematica au luat mai multi canidati. In total, in judetul Brasov, la examenul maturitatii au fost…

- Prefectul Harghitei, Szabo Zsolt, atrage atentia ca circulatia cu mijloace auto in fondurile cinegetice, fara acordul gestionarului, este interzisa si a solicitat primariilor sa informeze cetatenii despre acest aspect. Prefectul mai spune ca prin nerespectarea acestor prevederi oamenii se expun si riscului…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța și cinci de decese, dar și alte 118 de anul trecut sau inceputul anului curent, fiind introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații, in urma verificarilor efectuate. In Covasna nu s-au inregistrat cazuri noi, județul Mureș raporteaza doua cazuri…