4,7 milioane de români trăiesc într-o sărăcie cruntă. Guvernul le dă 25 de euro Pachetul de masuri sociale anunțat de Guvern cuprinde și o cifra ingrozitoare. Este vorba despre 4,7 milioane de romani care vor beneficia de cei 4 lei pe zi și care traiesc intr-o saracie crunta. Acestora li se adauga alte 6 milioane de cetațeni platiți cu salariul minim, care, pe fondul unei inflații de peste 11% […] The post 4,7 milioane de romani traiesc intr-o saracie crunta. Guvernul le da 25 de euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa revitalizeze Casa de Comert Agroalimentar „Unirea”, proiectul de suflet al fostului ministru al Agriculturii Petre Daea, cu o alocare de 100 milioane euro, inclusa in Pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania”. Deși s-a aflat de-a lungul timpului in centrul mai multor scandaluri, Casa…

- Milioane de romani vor primi bani pentru a trece mai ușor peste scumpiri. Pachetul de masuri socio-economice prevede majorarea salariului minim si de acordarea unor vouchere de 50 de euro pentru cei cu venituri mici. Pe lista masurilor economice care vor fi anuntate azi de liderii Coalitei se regasesc: -…

- PSD anunta pachetul de masuri. Are o valoare de 17,3 miliarde de lei si 12 milioane de romani vor fi beneficiari Intrebat, sambata, daca din pachetul de masuri pe care urmeaza sa il prezinte luni fac parte si masuri pe partea de IMM-uri, Ciolacu a raspuns ca este un pachet de 17,3 miliarde de lei,…

- Doar cateva zile ne despart de o decizie ce va viza mai mult de jumatate din populația țarii noastre. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca luni, 11 aprilie, se va lua o hotarare finala cu privire la pachetul de masuri sociale pregatit pentru romani – de la copii, salariați, pacienții din spitale…

- Pachetul de masuri sociale. Ministrul Muncii: Vor beneficia in jur de 12 milioane de romani. Decizia finala va fi luata luni Pachetul de masuri sociale. Ministrul Muncii: Vor beneficia in jur de 12 milioane de romani. Decizia finala va fi luata luni De pachetul de masuri sociale vor beneficia in jur…

- Mii de pensionari nu mai fac fata facturilor uriașe la energie si gaze. In acest context, in ședința de Guvern de azi s-a discutat pe tema pachetului de ajutor social in care se va reanaliza legea salarizarii si a pensiilor, demers care, potrivit ministrului Muncii, va dura aproximativ 120 de zile. Intrebat…

- Mii de pensionari nu mai fac fata facturilor uriașe la energie si gaze. In acest context, in ședința de Guvern de azi s-a discutat pe tema pachetului de ajutor social in care se va reanaliza legea salarizarii si a pensiilor, demers care, potrivit ministrului Muncii, va dura aproximativ 120 de zile. Intrebat…

- Furnizorii de energie electrica și gaze naturale au agreat noile masuri pentru compensarea și plafonarea prețurilor”, transmite Guvernul, dupa intalnirea acestora cu premierul Nicolae Ciuca. Premierul Nicolae Ciuca a avut marți o intalnire de lucru cu reprezentanții producatorilor și furnizorilor…