- Grupul de Comunicare Strategica a informat, luni, ca in județul Suceava a fost inregistrat un singur nou caz de Covid-19, iar 8 pacienți au fost reconfirmați pozitivi la retestare, din 151 de suceveni testați. Incidența de luni a fost de 1,08 la mie.In țara, in ultimele 24 de ore au fost efectuate ...

- Numarul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava a fost, luni, de 22, iar alte 10 persoane au fost reconfirmate pozitiv, din 215 persoane testate. Incidența cazurilor pozitive raportata luni in județ este de 1,88 la mie. Numarul total de cazuri inregistrat de la inceputul ...

- Numarul de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 identificate in județul Suceava a scazut, duminica, la 80, iar alte 24 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, insa in ultimele 24 de ore au fost testate doar 467 de persoane. Incidența cazurilor pozitive la nivel județean este de 1,9 la ...

- Unul din șase suceveni testați in ultimele 24 de ore pentru coronavirus a fost depistat pozitiv. Grupul de Comunicare Strategica a informat, luni, ca in județ sunt 11 cazuri noi de Covid-19 și 4 persoane reconfirmate pozitiv la retestare, in ultimele 24 de ore fiind testate 68 de persoane.Incidența…

- Cel mai mic numar de persoane testate/ zi, inregistrat in județul Suceava, a fost luni, 21 decembrie: doar 63 de teste. Pana și in ziua alegerilor parlamentare au fost testați mai mulți suceveni, respectiv 90. In ultimele 14 zile, cei mai mulți suceveni au fost testați pe 9 decembrie – 1.135, ...

- Pana astazi, 18 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 582.786 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 484.948 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.340 cazuri noi…

- Cazurile noi de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava se mențin sub 100 pe zi. Joi, Grupul de Comunicare Strategica a informat ca in județ au fost inregistrate 92 de cazuri noi de imbolnavire și alte 23 de persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare. Incidența cazurilor pozitive in ...

- Numarul de cazuri noi de infectare cu coronavirus in județul Suceava, inregistrat miercuri, a fost de 96 și alte 16 persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare. In județ, in ultimele 24 de ore au fost testate 748 de persoane. Incidența cazurilor pozitive a fost de 1,54 la nivelul județului, ...