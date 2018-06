Stiri pe aceeasi tema

- Firmele private care fac o investiție de cel puțin 3 milioane de euro in Romania vor putea primi ajutoare de stat intre 10% și 50% din investiție, printr-o schema care va fi relansata in 2018, a informat marți Ministerul Finanțelor Publice. Pe anul 2018, schema ar putea beneficia de un buget total de…

- In vederea modernizarii drumurilor, pentru introducerea de utilitați și pentru reabilitarea unei cladiri școlare, orașul... The post Investiții din fonduri guvernamentale, intr-un oraș timișean. Au fost atrase aproape 15 milioane de lei appeared first on Renasterea banateana .

- Romgaz ar putea investi circa 300 de milioane de euro la Deva. Secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Vișan, susține ca o centrala noua de 400 de MW, pe GAZ, ar putea fi realizata la Mintia. Investiția, aflata doar la stadiul de teorie, ar putea fi finalizata pana in anul 2020. “Am…

- Firmele romanești de IT ar putea vinde bunuri și servicii de valori importante unor universitații care vor lua fonduri europene de circa 12 milioane de euro pentru proiecte de cercetare-dezvoltare in infrastructuri de big data și tehnologie cloud, in doua apeluri care s-au deschis in Programul Operațional…

- Fondul de investitii ForeVest Capital Partners a contractat un credit de 11 milioane euro de la Intesa Sanpaolo Bank Romania pentru achizitia cladirii de birouri Lascar 31 Business Center din Bucuresti, unde isi au sediul o serie de institutii financiare si organizatii europene, respectiv Comisia Europeana,…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a transmis ca miercuri, 2 mai, la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice au fost semnate doua contracte importante pentru municipiul Sebes finanțate prin PNDL cu o valoare totala de 10.645.300,76 de lei. Cele doua contracte sunt urmatoarele: 1.…

- „Adoptam, in perspectiva Euro 2020, hotararea guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții , realizat prin Compania Naționala de Investiții - CNI SA. Finanțarea se va face de la bugetul de stat prin bugetele MDRAP și Ministerului Transportului in valoare…

- Guvernul va aproba joi indicatorii tehnico-economici privind consolidarea si modernizarea Stadionului Giulesti "Valentin Stanescu", a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astazi, adoptam in perspectiva Euro 2020 si hotararea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului…