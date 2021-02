46 elevi si 30 angajati din scoli,confirmati cu COVID intre 11-12 februarie  

Stiri pe aceeasi tema

- Alti 46 de elevi si 30 de angajati din invatamant au fost confirmati cu coronavirus, joi si vineri, arata datele transmise de Ministerul Educatiei. In ultimele doua zile, 32 de clase au avut activitatea suspendata din acest motiv. Potrivit datelor comunicate, vineri seara, de Ministerul Educatiei,…

- Cei 11 elevi confirmați pozitiv, dar și cei patru elevi ale caror teste au fost incerte au fost scoși din colectivitate, iar lucrul imbucurator este ca toți sunt asimtomatici, iar starea lor de sanatate este una buna, relateaza realitateadeprahova.net .Elevii confirmați pozitiv au fost plasați in izolatorul…

- Un numar de 10.198 de unitati de invatamant au inceput luni semestrul al doilea in scenariul verde, 6.583 in scenariul galben si 1.051 in cel rosu, informeaza Ministerul Educatiei. Un numar de 57 de unitati de invatamant continua cursurile online din motive de infrastructura, cu aprobarea ISJ si…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca in cazul in care doi elevi din aceeasi clasa vor fi confirmati cu noul coronavirus, activitatea acelei clase va fi suspendata. In cazul in care doi profesori vor fi confirmați pozitiv cu Covid, intreaga școala va fi inchisa. „Din perspectiva…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca el se gandește ca activitatea unei clase sa nu fie intrerupta daca unul din elevi are COVID-19. „Din perspectiva procesului educational ne gandim la varianta in care daca apar doua cazuri intr-o clasa sa fie suspendata…

- Ministerul Educatiei a transmis catre inspectoratele scolare o nota in care solicita inscrierea cu prioritate a angajatilor din invatamantul prescolar si a celor din unitatilor de invatamant preuniversitar, care urmeaza sa functioneze cu prezenta fizica incepand cu data de 8 februarie, informeaza…

- Elevii s-ar putea intoarce la scoala de la inceputul anului viitor, cand se termina vacanta de sarbatori, daca situatia epidemiologica de la noi din tara va permite asta. Astfel, daca numarul cazurilor noi de COVID-19 va scadea, elevii se vor intoarce in scoli din 11 ianuarie, a anuntat Jean Badea,…

- Activitate suspendata in mai multe primarii din tara #Covid Primaria municipiului Galati îsi suspenda de mâine activitatile care implica servicii de relatii cu publicul la sediul central. Masura, impusa pentru a reduce riscul raspândirii infectiei cu noul coronavirus, dupa…