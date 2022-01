Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 76 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.870 de teste, dintre care 857 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 38 de cazuri. In Timis, 140 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 33 la ATI. In…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 22 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate doar 246 de teste, dintre care 118 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate opt cazuri. In Timis, 132 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 27 la ATI. In ultimele…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 31 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate doar 760 de teste, dintre care 348 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 21 cazuri. In Timis, 136 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 24 la ATI. In ultimele…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 31 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate doar 760 de teste, dintre care 348 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 21 cazuri. In Timis, 136 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 24 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 48 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.024 teste, dintre care 1.007 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 36 cazuri. In Timis, 146 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 24 la ATI. In ultimele…

- Potrivit bilanțului prezentat azi de autoritați, in judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 67 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 735 de teste, dintre care 313 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 30 de cazuri. In Timis, 324 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 195 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind effectuate insa doar 893 teste, dintre care 312 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 86 cazuri. In Timis, 475 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 58 la ATI. Numarul…

- Azi, la nivel național, se inregistreaza alte 3.021 de persoane infectate cu coronavirus si 233 de decese. In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 195 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 893 de teste, dintre care 312 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 86 cazuri.…