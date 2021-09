Stiri pe aceeasi tema

- Tablouri si sculpturi furate dintr-un depozit belgian, gasite la București Foto: Arhiva. 46 de tablouri si sculpturi furate dintr-un depozit din Belgia au fost gasite de procurori într-o cladire din Capitala. Procurorii de la Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bucuresti au facut o perchezitie…

- Direcția Generala de Politie a Municipiului București a pus in aplicare, miercuri, un mandat de percheziție domiciliara, in Capitala, intr-o cauza privind un ordin european de ancheta, emis de autoritațile judiciare din Regatul Belgiei.In fapt, cercetarile vizeaza furtul unor obiecte de arta – tablouri,…

- In august 2021, judecatorii de la Tribunalul București au decis sa intoarca dosarul Hexi Pharma 2, cel de evaziune fiscala, la procurorii DNA. Aceștia au facut apel, care a fost programat de Curtea de Apel București abia pe 7 februarie 2022Cazul Hexi Pharma a fost urmarit de procurori pe doua piste. Partea…

- In urma unor percheziții care au avut loc, miercuri, in București polițiștii au descoperit 46 dintre cele 59 de tablouri reclamate ca fiind sustrase in luna martie din Belgia. Prejudiciul este estimat la 160.000 de euro, se arata in comunicatul transmis, joi, de Poliția Romana.„Directia Generala de Politie a…

- Zeci de tablouri și sculpturi furate in urma cu șase luni dintr-un seif din Belgia au fost descoperite la București. Anchetatorii nu au reușit sa gaseasca toate operele de arta care au disparut din depozitul...

- Zeci de tablouri, furate la inceputul acestui an din Belgia, au fost descoperite de polițiști intr-o locuința din București. Poliția Capitalei a transmis ca cercetarile in acest caz vizeaza furtul unor obiecte de arta – tablouri, fapta savarșita pe teritoriul Regatului Belgiei in luna martie a acestui…

- Politistii din București au descoperit vineri in curtea unui imobil din Capitala mai multe arme si elemente de munitie, dupa ce au fost sesizați de catre o femeie care sustinea ca este agresata și amenințata de concubin, iar acesta ar detine mai multe arme, potrivit News . Potrivit unui comunicat de…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul București au dispus vineri, 9 iulie, trimiterea in judecata a celor noua agenți de poliție, acuzați de mai multe infracțiuni, printre care lipsire de libertate și tortura, fapte comise in septembrie 2020, informeaza News.ro . Agenții de la Secția 16…