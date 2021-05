46 de noi infectări cu coronavirus în Timiș și patru decese de la ultima raportare In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 46 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 528 de teste, dintre care 162 de teste rapide. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati: BELINȚ 1, CENAD 1, DUDESTII NOI 1, DUDESTII VECHI 1, DUMBRAVITA 2, GIERA 1, JEBEL […] Articolul 46 de noi infectari cu coronavirus in Timiș și patru decese de la ultima raportare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

