Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 46 de persoane au fost gasite moarte intr-o remorca de camion, luni, in orașul San Antonio din statul american Texas, care se invecineaza cu Mexic. Potrivit autoritaților locale, victimele decedate ar fi migranți. Alerta a fost data inainte de ora locala 18.00. Un lucrator aflat intr-o cladire…

- Corpurile a cel putin 46 de persoane au fost descoperite intr-un camion, in apropiere de San Antonio, in Texas, in sudul Statelor Unite, scrie presa americana, un mijloc de transport utilizat frecvent de catre migranti care intra in Statele Unite, relateaza AFP. O astfel de calatorie este extrem de…

- 46 de oameni au fost gasiți morți intr-un camion, in Texas. Din primele informații ar fi vorba despre imigranți care au intrat ilegal in Statele Unite, din Mexic. Cadavrele au fost gasite atat inauntrul, cat și in jurul unui camion abandonat la periferia orașului San Antonio.

- Cadavrele au fost gasite in interiorul unui camion in apropiere de San Antonio, la 240 km de granița cu Mexic, potrivit presei locale. Cadavrele a cel puțin 46 de persoane au fost gasite luni intr-un camion in apropiere de San Antonio, in Texas (sudul Statelor Unite), potrivit presei locale, un mijloc…

- „Nu aveam cum sa prevenim acest lucru, spune singura națiune in care se intampla constant”, este mesajul cu care publicația satirica The Onion a titrat 21 de articole de pe pagina principala, miercuri, drept raspuns la atacul armat de la școala Uverdale din Texas in care 19 copii și 2 profesori au fost…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, in zona localitatii Sf. Gheorghe, 27 de migranti sositi din Turcia cu o ambarcatiune, ajutati de doua calauze.In ziua de 16.05.2022, politistii de frontiera din cadrul Sistemului Integrat de Supraveghere la Marea Neagra ndash; SCOMAR…

- O tanara din SUA a cumparat cu 35 de dolari un bust de la un magazin al organizației non-profit Goodwill, iar apoi a aflat ca se afla in posesia unui obiect roman vechi de 2000 de ani, informeaza Business Insider , care citeaza New York Times. Laura Young a cumparat bustul de marmura de 20 de kilograme…

- Autoritatile din Republica Moldova si procurorii DIICOT Galati au destructurat o grupare infractionala care se specializase pe transportul de migranti de origine asiatica prin Romania catre statele din vestul Europei.