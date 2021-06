46 de cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore 46 ​de cazuri de COVID-19 au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore, bilanțul epidemic ajungand la 1.080.630, din care pacienți vindecați 1.045.351, potrivit datelor oficiale de duminica. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 76 de decese, din care sunt din trecut 71, ceea ce inseamna ca in acest interval au murit doar 5 pacienți. In județul Dolj au fost raportate 3 noi cazuri de COVID-19.In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 522. Dintre acestea, 92 sunt internate la ATI, noteaza Hotnews . In București și in alte 20 de județe nu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

