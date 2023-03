46 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977 Astazi se implinesc 46 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977. Seismul a fost foarte puternic, cu o magnitudine de 7,4 pe scara Richter si o durata de aproximativ 56 de secunde. Peste 1.500 de persoane si-au pierdut viata atunci, cele mai multe victime fiind in capitala. Cutremurul din 1977 a avut epicentrul in zona Vrancea, cea mai activa din tara chiar si in prezent. Recentele seisme din zona Olteniei, in care astfel de fenomene sunt foarte rare, au determinat autoritatile sa inceapa o campanie de evaluare a cladirilor in care functioneaza scoli si spitale pentru a vedea daca sunt… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

