- Este alerta in Turcia, dupa ce un nou seism puternic a zguduit estul tarii. Cutremurul a avut intensitatea de 5,2 pe Richter si s-a produs la adancimea de 10 kilometri, intr-o zona deja afectata de seismele din ultimele saptamani. Cutremurul a avut loc la ora 12:04 (ora locala) - ora 11:04 (ora Romaniei)…

- Peste 50 de replici dupa cutremurul de 5,7 pe Richter din județul Gorj care a afectat localitați din mai multe județe.! Specialiștii nu au explicații. Doar in timpul nopții s-au inregistrat 13 cutremure. In total, numarul replicilor a trecut de 50 in doar 15 ore. Potrivit institutului Național pentru…

- Cutremurul de 5,7 produs, marti, in Gorj, s-a simtit puternic si la Sofia si Belgrad si in alte orase din Bulgaria si Serbia. Potrivit cotidianului sarb „Blic", cutremurul s-a simtit mai ales la Belgrad, Kladovo, Valjevo si Svilajnec. O fatada a unei cladiri din Veliko Gradiste s-a prabusit, conform…

- „In condițiile in care regiunea de Sud-Vest a fost afectata astazi de un cutremur cu epicentrul in județul Gorj, Sistemul Energetic Național a funcționat fara probleme, asigurandu-se in bune condiții atat producerea, cat și furnizarea energiei electrice și gazelor naturale”, a scris ministrul Energiei…

- Un cutremur puternic s-a produs, marți, 14 februarie 2023, in jurul orei 15.00, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Un cutremur de 5,7 grade s-a produs, marti, in judetul Valcea, fiind resimtit in Bucuresti si in mai multe judete ale tarii. Cutremurul de marți,…

- „Cutremurul s-a produs la 70 km N de Craiova, 70 km V de Pitesti, 97 km S de Sibiu, 149 km SV de Brasov, 160 km V de Ploiesti, 177 km V de Bucuresti, 198 km NV de Ruse, 205 km S de Cluj-Napoca, 234 km E de Timisoara”, se arata intr-o informare a INFP.

- Un nou cutremur a avut loc marți in regiunea Oltenia, cu amgnitudinea de 5,7 potrivit Centrului Mediteranean EMSC. Cutremurul a avut loc la 8 km nord-vest de Targu-Jiu și 70 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin. Articolul BREAKING Cutremur in Oltenia de magnitudine 5,7 pe scara Richter apare prima data…

- Un cutremur s-a produs marți dimineața in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul a avut o magnitudine de 3,6 grade pe scara Richter și s-a produs la ora 07:42, la adancimea de 115 kilometri. Cutremurul a avut loc in apropierea…