- Activitatea seismica din județul Gorj este in continuare intensa, se incadreaza in parametrii estimați dupa un șoc principal și va continua timp de o luna - potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul produs ieri in jurul pranzului, de magnitudine 4,3,…

- Cutremurul din data de 14 februarie a produs pana in prezent 315 replici, numai in noaptea de miercuri spre joi cinci dintre acestea depasind 3 pe Richter, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cea mai mare replica s-a produs joi,…

- Seismologi: Nu exista nicio metoda de a face predictie. Cutremurul din zona Oltenia a fost o surpriza Aparatura nu poate prezice un cutremur si nicaieri in lume nu exista o metoda de a face predictie, au declarat, miercuri, seismologii de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica…

- Un nou cutremur a fost inregistrat in Oltenia și resimțit, spun zeci de zalauani, și la noi. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, astazi, la ora 15:16 (ora Romaniei), s-a produs in Oltenia, Gorj, un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.7, la adancimea…

- Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs in Gorj. un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.7, la adancimea de 40 km. Cutremurul s-a produs la 102km NV de Craiova, 120km SV de Sibiu, 146km V de Pitesti,…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc sambata la ora 17.24 in județul Mehedinți.Acesta a avut magnitudinea 2 și s-a produs la adancimea de 7 kilometri.Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor Craiova (118 km), Timișoara (139 km), Sibiu…