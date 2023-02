458 de locuri de muncă vacante la agenți economici din Dâmbovița Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 458 de posturi vacante, din care 52 pentru absolvenții de studii superioare, 348 pentru pentru persoanele calificate in diverse meserii și 58 pentru muncitori necalificati. Persoanele calificate beneficiaza de oferta cea mai consistenta [...] Articolul 458 de locuri de munca vacante la agenți economici din Dambovița a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

