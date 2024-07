Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare despagubire achitata anul trecut in baza unei asigurari de calatorie, de catre o companie membra UNSAR, a fost de 45.000 euro, anunta Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania.

- Cea mai mare despagubire achitata anul trecut, in baza unei asigurari de calatorie de catre o companie membra UNSAR, a fost de 45.000 EUR. Aceasta suma a fost acordata unui turist pentru acoperirea cheltuielilor medicale necesare restabilirii starii sale de sanatate. Din pacate, cifrele ne arata ca…

- Joi are loc primul termen in procesul in care Clotilde Armand este acuzata de Agenția Naționala de Integritate ca s-ar fi numit singura manager intr-un proiect pe fonduri europene și astfel ar fi caștigat astfel, in mod necuvenit, aproximativ 3.000 de euro.Edilul rezist a incercat in fel și chip sa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatul controlorilor de trafic aerian UNSA-ICNA din Republica Franceza a lansat un apel la greva pentru sambata.

- Noua facilitate oferita utilizatorilor transportului in comun din Bucuresti si imprejurimi este posibila datorita parteneriatului incheiat intre PayPoint Services si Societatea de Transport Bucuresti (STB).Ca urmare a acestui acord de colaborare, utilizatorii pot achizitiona atat titluri de calatorie,…

- Cea mai mare despagubire platita anul trecut de o companie de asigurari din tara noastra a depasit o jumatate de milion de euro si a acoperit pierderile generate de producere a unui incendiu. Potrivit Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, aceasta este, de altfel,…

- Cea mai mare despagubire achitata anul trecut in baza unei polițe de asigurare facultativa pentru locuința, a depașit 2,5 milioane lei (514.000 euro), aceasta fiind cea mai mare suma platita in ultimii 5 ani, a anunțat luni Uniunea naționala a asiguratorilor și reasiguratorilor (UNSAR). Suma a fost…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, intentioneaza sa calatoreasca sau sa tranziteze Republica Bulgaria catre Grecia si Turcia si retur catre Romania ca, in perioada minivacantei prilejuite de sarbatorile pascale 30 aprilie 6 mai 2024 , se preconizeaza inregistrarea…