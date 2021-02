4.500 de sancţiuni contravenţionale în acţiuni anti-COVID19 4.500 de sanctiuni contraventionale in actiuni anti-COVID19 Foto: Adriana Tudose / RRA În ultimele 24 de ore, Politia Româna, împreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii în domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspândirii noului coronavirus, fiind efectuate peste 62.000 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse. În urma controalelor, au fost aplicate peste 4.500 de sanctiuni contraventionale, în valoare de peste 800.000 de lei. Politia Româna precizeaza, într-un… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

