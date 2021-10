450 lei să-ți facă un masaj vedeta Laurette. Se numește ”Masajul reginei africane” 450 lei sa-ți faca un masaj vedeta Laurette la propriul salon de infrumusețare. Se numește ”Masajul reginei africane” Dupa o lunga cariera de model, fosta asistenta de televiziune Laurette Attindehou a ajuns la concluzia ca tot ”meseria e brațara de aur”. Recent, ciocolatia și mondena Laurette și-a inaugurat propiul salon de masaj situat in zona Calea Moșilor-Obor, nu sexual, ci terapeutic, subliniaza acesta mandra de faptul ca a facut cursuri de specializare și poate da ”o mana de ajutor” angajatelor sale. 450 lei sa-ți faca un masaj vedeta Laurette.”Am avut mari dureri de spate in viața mea.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

