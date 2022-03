Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care isi imprumuta masina si refuza sa le dea politistilor date despre cel care a condus autoturismul, in cazul unui accident, platesc amenzi mai mari ca pana acum. Astfel, daca pana acum proprietarul unei masini trebuia sa plateasca 625,5 lei in cazul in care cel caruia ii imprumuta masina…

- Problemele aduse de COVID-19 continua sa preocupe, iar statele europene continua sa caute soluții pentru a contracara noul coronavirus, in speranța revenirii, cat de curand, la viața normala, de dinainte de izbucnirea pandemiei. Inceputul lunii februarie aduce, in Austria, obligativitatea vaccinarii…

- Romania incepe de astazi sa iși numere populația și locuințele. In premiera, Institutul National de Statistica incearca sa obtina date si cu ajutorul tehnologiei. Vom putea sa raspundem la chestionar online cu ajutorul telefonului sau laptopului.

- Cu o intarziere de un an, Institutul National de Statistica, incepe marți, 1 februarie, recensamantul populatiei si al gospodariilor. Romania risca o procedura de infrigement daca nu il finalizeaza spre publicare in decembrie, asa ca romanii care refuza sa participe la recensamant risca amenzi.

