- Produsele de morarit si panificatie, uleiul si pestele proaspat s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii iulie fata de iunie, la fel si tarifele pentru biletele de avion si cele pentru servicii de apa si salubritate, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri.…

- "In planul integrat pentru calitatea aerului avem incluse mai multe masuri pentru a lupta cu fenomenul poluarii. Dorim sa avem cat mai putine autoturisme personale poluante in Bucuresti. Exista un program la nivelul Guvernului, dar am vrut sa avem un program si la Primaria Capitalei. Este vorba de…

- Bugetul Primariei Capitalei pe anul acesta va fi rectificat, urmand sa fie alocati alti 10 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro) pentru lucrarile de constructie a Catedralei Mantuirii Neamului, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului…

- Primaria Capitalei cauta soluții pentru autorizarea mitingului romanilor din diaspora, programat pentru 10 august. Luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, va avea o intalnire cu sefii Jandarmeriei, SRI, SIE, Prefectura Capitalei, Politia Rutiera, Directia Generala de Politie a Municipiului…

- "Am initiat programe menite sa incurajeze natalitatea, sa faciliteze integrarea, sa sprijine familiile in intretinerea si educarea categoriilor sociale vizate si sa contribuie la o dezvoltare cat mai echilibrata a familiei. Sumele alocate pana in prezent, de la debutul acestor programe, se ridica…

- A trecut un an de cand Primaria Capitalei acorda stimulente financiare in valoare de 2.500 de lei pentru copiii nou-nascuți. In urma acestei decizii, a crescut numarul populației din București. Libertatea are cifrele care dovedesc ca, in ultimul an, numarul total al bucureștenilor a crescut cu 7.516…

- Conform Primariei Capitalei, aproape 70.000 de bucuresteni care nu inregistreaza datorii la bugetele locale au beneficiat, in total, de stimulente acordate de municipalitate pentru familiile nou constituite, monoparentale, nou-nascuti si copii sau adulti cu handicap. Valoarea totala a acestora, incepand…

- PMB: Sistem de transport specializat pentru persoanele cu dizabilitati Foto: Agerpres Primara Capitalei are în vedere organizarea unui sistem de transport specializat pentru persoanele cu dizabilitati. Potrivit unui proiect de hotarâre aprobat ieri de consilierii generali,…