4,5 MILIOANE de minute, întârzierea trenurilor CFR Călători Prin comparatie cu 2016, intarzierile, in loc sa scada, au crescut cu mai mult de un procent. Ingrijorator este ca de la an la an, intarzierile sunt tot mai mari. Compania de stat reusise sa imbunatateasca situatia in 2014, cand intarzierile au scazut la 2,22 milioane de minute, scrie Profit.ro. Luand in calcul un parcurs total al trenurilor CFR Calatori de 57 milioane tren - kilometru, rezulta ca fiecare tren a intarziat la fiecare kilometru cate cinci secunde. Cat despre despagubiri, doar 70 de calatori au primit anul trecut inapoi 35% sau 50% din costul biletului. Dar nu pentru rutele interne.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

