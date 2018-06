Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj Sociopol arata ca 45% dintre romanii chestionati sunt de parere ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat intr-un proces politic, fiind executat de catre sistemul statului paralel.

- Un sondaj realizat de SOCIOPOL arata ca 45% dintre romani considera ca Liviu Dragnea a fost condamnat politic și executat de statul paralel. Doar 35% considera ca sentința a fost corecta și neinfluențata politic. CONSULTAȚI AICI TOATE DATELE SONDAJULUI SOCIOPOL Știrea referitoare la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, referitor la condamnarea sa la 3 ani si 6 luni primita in prima instanta, ca a asistat la o executie in masa si ca a fost nevoie sa fie condamnati 9 oameni ca sa se justifice si condamnarea sa.”Vom fi mult mai fermi și mult mai radicali…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, considera ca hotararea instantei supreme luate joi in dosarul DGASPC Teleorman ''are un grad de incertitudine'' si spera ca deciziile viitoare vor confirma nevinovatia lui Liviu Dragnea, conform agerpres. ''Maniera in care s-a pronuntat decizia…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronunțat, astazi, deciziile in cazul inculpatilor din dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.In dosar se arata ca, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca ar fi fost sanctionat de liderul PSD, Liviu Dragnea cu excluderea din Comisia de Afaceri Europene si din Comisia de Politica...

- Amanarea pronunțarii sentinței in procesul lui Liviu Dragnea privind angajarea a doua membre PSD la DGASPC Teleorman sporește suspiciunile ca sentința va fi una politica, avertizeaza jurnalistul Ion Cristoiu pe blogul sau. "Atat achitarea, cat și condamarea vor produce in PSD un cutremur.…

- CHIȘINAU, 19 aprilie, Serviciul de presa Sputnik. Majoritatea locuitorilor Germaniei (68%), SUA (60%) și Italiei (60%), precum și mai bine de jumatate dintre locuitorii Franței (57%) și ai Marii Britanii (54%) considera ca Google, Facebook și alți giganți ai internetului utilizeaza algoritmi de manipulare…