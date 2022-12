45% dintre angajați încearcă să-și schimbe jobul Sondaj eJobs: 45% dintre angajați incearca, in acest moment, sa-și schimbe jobul. Salariul, absența sentimentului de implinire profesionala sau lipsa perspectivelor de creștere sunt principalele motive de nemulțumire. Mai mult decat atat, 2 din 10 angajați spun ca au intrat in burnout. Aproape jumatate dintre participanții la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania marturisesc ca, in acest moment, se afla in cautare activa a unui loc de munca, motiv pentru care aplica in mod constant și merg la interviuri. Tot nemulțumiți de locul lor de munca sunt alți 22,6%, insa aceștia nu se simt, deocamdata,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 45% dintre angajați incearca, in acest moment, sa-și schimbe jobul. Salariul, absența sentimentului de implinire profesionala sau lipsa perspectivelor de creștere sunt principalele motive de nemulțumire. 2 din 10 angajați spun ca au intrat in burnout. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Aproape jumatate dintre participanții la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania marturisesc ca, in acest moment, se afla in cautare activa a unui loc de munca, motiv pentru care aplica in mod constant și merg la interviuri. Tot nemulțumiți de locul lor de munca sunt alți 22,6%, insa aceștia…

- Aproape jumatate dintre participantii la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania marturisesc ca, in acest moment, se afla in cautare activa a unui loc de munca, motiv pentru care aplica in mod constant si merg la interviuri. Tot nemultumiti de locul lor de munca sunt alti 22,6%, insa acestia…

- Aproape jumatate dintre participantii la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania marturisesc ca, in acest moment, se afla in cautare activa a unui loc de munca, motiv pentru care aplica in mod constant si merg la interviuri. Tot nemultumiti de locul lor de munca sunt alti 22,6%, insa acestia…

- Aproape jumatate dintre participanții la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania marturisesc ca, in acest moment, se afla in cautare activa a unui loc de munca, motiv pentru care aplica in mod constant și merg la interviuri. Tot nemulțumiți de locul lor de munca sunt alți 22,6%, insa aceștia…

- București, 5 octombrie 2022: Aproape jumatate dintre participanții la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania marturisesc ca, in acest moment, se afla in cautare activa a unui loc de munca, motiv pentru care aplica in mod constant și merg la interviuri.

- 45% dintre angajați incearca, in acest moment, sa-și schimbe jobul. Salariul, absența sentimentului de implinire profesionala sau lipsa perspectivelor de creștere sunt principalele motive de nemulțumire. 2 din 10 angajați spun ca au intrat in burnout.

- Aproape jumatate dintre participantii la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania marturisesc ca, in acest moment, se afla in cautare activa a unui loc de munca, motiv pentru care aplica in mod constant si merg la interviuri. Tot nemultumiti de locul lor de munca sunt alti 22,6%, insa acestia…