Cele 100.000 de combinezoane de protectie achizitionate de statul roman au sosit in tara in aceasta dimineata la Aeroportul Otopeni. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența le va distribui in toata tara, in functie de nevoi, personalului medical din Ministerul Sanatații și echipajelor operative ale Ministerului Afacerilor Interne. Echipamentele de protectie au fost comandate de […] Articolul 45 de tone de echipamente de protectie au sosit din Coreea de Sud. IGSU le va distribui in tara in functie de necesitati