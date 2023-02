45 de state ajută Turcia după cutremure. Două aeronave militare cu echipe de salvatori vor decola din România Doua aeronave militare vor decola din Romania spre Turcia, la bord avand medici și materiale de salvare. La intoarcere, una dintre aeronave ii va aduce in țara pe cei zece romani – noua studenți și profesorul coordonator – care au cerut ajutor pentru repatriere. Este vorba despre doua aeronave de transport de tip C-130 Hercules […] The post 45 de state ajuta Turcia dupa cutremure. Doua aeronave militare cu echipe de salvatori vor decola din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

