- In cursul zilei de vineri, in cadrul unei ședințe festive prilejuite de sarbatorirea in avans, a Zilei Naționale a Romaniei, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, 26 de polițiști brașoveni au fost recompensați prin avansarea la gradul profesional urmator, inainte de termenul…

- La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a avut loc, astazi, procedura de repartizare pe funcții a 45 absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, promoția 2018 – 2019. Repartizarea s-a efectuat in ordinea mediilor de absolvire, pe funcțiile vacante existente, avandu-se in vedere situația…

- Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectueaza cercetari in cadrul unor dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, dosare instrumentate sub coordonarea unitații de parchet competente, in care se va propune…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au pus in executare doua mandate de arestare preventiva emise de Judecatoria Brașov. Unul dintre cele doua mandate de arestare preventiva a fost emis pe numele unui tanar, in varsta de 24 ani din municipiul Fagaraș, judetul Brașov pentru…

- 'La data de 9 octombrie, politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, impreuna cu politisti din cadrul Politiei Koln-Nordhein Westfalen efectueaza 16 perchezitii pe raza judetului Brasov,…