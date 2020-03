Stiri pe aceeasi tema

- Timiș: Containere pentru carantina Opt containere cu 24 de de locuri destinate carantinei profilactice în cazul pandemiei de coronavirus au fost instalate la periferia Timisoarei, 13 martie 2020. Foto: Alina Bujanca Opt containere cu 24 de de locuri destinate carantinei au fost instalate astazi…

- Directia Generala de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Constanta organizeaza achizitia serviciului de supraveghere lucrari de executie privind realizarea obiectivului de investitii "Centrul pentru persoane fara adapost Sf. Filofteialdquo;.Valoarea estimata a lucrarilor este de 4.470 de lei.Ofertele…

- Lucrarile au inceput zilele trecute, dupa ce Primaria a emis autorizatia de construire pe 27 februarie. Termenul de executie este de 12 luni, dar, cel mai probabil, lucrarile vor fi finalizate mai devreme. Mega Image a mai deschis anul trecut si alte magazine in Iasi, un exemplu in acest sens fiind…

- Peste doua sute de persoane din Plopsoru sunt pe lista celor care iau ajutor social. Petre Grigorie, primarul comunei, spune ca aceasta este localitatea cu cele mai multe persoane la ajutor social. Acesta afirma ca lunar cheltuieste plateste 40.000 d...

- Anuntat in urma cu multi ani, proiectul ce vizeaza transformarea internatului fostului Liceu Astra de pe strada Panselelor din Brasov in centru pentru persoane fara adapost ar putea incepe in acest an. Mai exact, potrivit listei de achizitii publice a Primariei Brasov pe anul 2020, luna viitoare…

- Reprezentanții societații Apidava, membri fondatori ai unui eveniment fenomen, respectiv Sarbatoarea Mierii de la Blaj, au anunțat datele la care va avea loc ediția din acest an, cea de-a XIII-a. Astfel, in zilele de 21 și 22 martie ale acestui an, Mica Roma devine, din nou, polul dulce al Romaniei…

- Doi barbați au fost reținuți pentru 24 de ore, in urma cercetarilor efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Balș. Astazi, polițiștii din Balș au identificat doi barbați, de 22 și de 19 ani, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Cele doua persoane…

- Scandal la Centrul de gazduire a persoanelor fara adapost din Chisinau. Cativa beneficiari acuza administratia institutiei ca le-ar fura mancarea. Mai mult, acestia ar fi fost dati afara in prag de iarna, fara niciun motiv.