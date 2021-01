Secția pentru judecatori a CSM a avut pe ordinea de zi de joi, 21 ianuarie 2021, nu mai puțin de 49 de cereri de pensionare formulate de magistrați din toata țara, 45 dintre ele fiind aprobate. Printre magistrații care se retrag de la 1 februarie 2021 din sistem, se numara Horia Valentin Șelaru și Simona […] The post 45 de judecatori din intreaga țara au primit aprobarea CSM sa iasa la pensie. Ce magistrați de la Inalta Curte sunt printre ei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .