45 de copii infectați, 7 în stare gravă. Se extinde zona roșie la Spitalul de copii De la o saptamana la alta, numarul copiilor confirmati cu SARS-CoV-2 si care au nevoie de tratament in Spitalul de Copii „Sf. Maria", se mentine in continua crestere. Ieri erau internati 38 de copii in zona rosie, cu forme medii ale bolii, si inca sapte pe zona ATI, in stare grava. Avand in vedere cresterea accelerata a cazurilor care au nevoie de internare, a fost extinsa zona in care sunt tratati pacientii COVID, astfel ca a fost dat in folosinta inca un sector cu 32 de paturi. Cel mai grav caz este cel al unui nou-nascut adus de la Focsani la Iasi. „Este ventilat mecanic, a ajuns in stare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul de copii ”Sf. Maria” din Iași a fost deschisa inca o secție pentru copiii infectați cu virusul Sars CoV 2. In prezent, pe zona roșie Covid, sunt internate 38 de persoane. In secția de terapie intensiva sunt 7 copii, dintre care unul este ventilat mecanic. Managerul unitații medicale, Alina…

- La Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi a fost dat in folosinta inca un sector cu 32 de paturi pentru a putea face fata tuturor solicitarilor de internare a copiilor depistati cu COVID si care au forme medii ale bolii. Astazi sunt 38 de copii internati pe zona rosie si inca sapte la Anestezie si Terapie…

- 31 de copii sunt internați cu COVID la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași marți, 25 ianuarie, a declarat managerul Alina Belu, iar formele lor de boala sunt medii spre severe. Pe 10 ianuarie, in același spital se aflau numai 8 copii confirmați cu coronavirus. Practic, in 15 zile, numarul copiilor…

- Peste 30 de copii infectati cu COVID se aflau astazi internati la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi, patru dintre ei in stare grava la Anestezie si Terapie Intensiva, ventilati mecanic si alti 27 pe zona rosie. Reprezentantii spitalului spun ca peste 60- dintre copiii internati sunt copii cu varste…

- Intr-o singura zi, numarul copiilor infectati cu SARS-CoV-2 si care au nevoie de internare la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi s-a dublat. Daca luni erau spitalizati 5 copii pe zona rosie a spitalului, ieri erau deja internati 10 copii. „S-a dublat numarul de cazuri de ieri (n.red. - luni) pana…

- Valul cinci al pandemei incepe sa se resimta si la nivelul Spitalului de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Dupa o perioada in care au fost chiar si zero pacienti internati, ieri erau spitalizati opt copii depistati pozitivi la infectia cu SARS-CoV-2. Trei dintre acestia sunt internati la Anestezie si Terapie…

- O adolescenta in varsta de 17 ani se afla in stare foarte grava la spital dupa ce a fost victima a unui accident feroviar in Targu Frumos. Din spusele martorilor, tanara a incercat sa sara dintr-un vagon in altul, in timp ce trenul era deja in miscare. La fata locului a intervenit elicopterul SMURD,…

- 30 de pacienti au fost transferati in cursul serii si noptii trecute de la Spitalul modular de la Letcani. Transferul a avut loc dupa ce sistemul de incalzire nu mai facea fata temperaturilor negative de afara, dar si in urma unei usoare scaderi a presiunii pe sistemul sanitar care a permis gestionarea…