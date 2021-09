Stiri pe aceeasi tema

- ”Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a evacuat, in cursul zilei de vineri, 20 august, 18 cetațeni (14 romani și 4 bulgari) de pe aeroportul internațional din Kabul, in condiții de siguranța.Ulterior, aeronava a aterizat la Islamabad și l-a preluat și pe cetațeanul roman evacuat in cursul…

- Cetatenii romani evacuati din Afganistan vor ajunge sambata in tara, cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. "Cetateni romani care au fost evacuati din Afganistan ca rezultat al demersurilor Celulei de criza interinstitutionale, convocata in data…

- Cetatenii romani care au fost evacuati din Afganistan vor ajunge, sambata, in Romania, cu aeronava Fortelor Aeriene Romane, potrivit news.ro. "Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca cetateni romani care au fost evacuati din Afganistan ca rezultat al demersurilor Celulei de criza interinstitutionale,…

- 14 romani au fost transferați vineri cu o aeronava a Forțele Aeriene Romane din aeroportul Kabul, Afganistan, la Islamabad, in Pakistan. La bord au fost și patru cetațeni bulgari. Romanii vor fi aduși in...

- 14 cetațeni romani care au reușit sa ajunga pe aeroportul din Kabul au fost evacuați cu o aeronava militara C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane. Alaturi de ei se afla și 4 cetațeni bulgari. Au ajuns la Islamabad, de unde urmeaza sa plece spre Romania.

- ”Celula de criza interinstitutionala, convocata la data de 13 august 2021 de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetatenilor romani care si-au manifestat optiunea de a fi repatriati din Afganistan, informeaza…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac, Nadlac II și Varșand au depistat paisprezece cetateni din Afganistan, Pakistan și Irak care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in portbagajul unui autoturism, respectiv in automarfare. Ieri,…

- Politistii de imigrari din Arad desfasoara, vineri, o misiune de indepartare sub escorta de pe teritoriul Romaniei a 18 cetateni straini, aflati in custodie publica, urmand ca la iesirea din tara noastra sa fie instituita in cazul acestora masura de nepermitere a intrarii timp de cinci ani, potrivit…