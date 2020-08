Alte 1.365 de cazuri noi de COVID-19 au fost anuntate sambata de Grupul de Comunicare Strategica, bilantul imbolnavirilor fiind de 85.833. Au fost inregistrate 32 de noi decese. La ATI sunt internate 490 persoane. In Timiș au fost inregistrate 45 cazuri noi și trei decese. Cele 45 de persoane sunt din Timișoara – 24, Lugoj-2,Giroc-2, Giarmata-2, […] Articolul 45 de cazuri noi de COVID 19 in Timiș și trei decese, in ultimele 24 de ore. Care sunt localitațile cu infectați a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .