45 de ani de la Cutremurul din '77. Peste 1.500 de persoane au decedat La nivelul intregii tari au fost circa 11.300 de raniti si aproximativ 35.000 de locuinte s au prabusit Cea mai puternica replica s a produs pe data de 5 martie la ora 02:00, la adancimea de 109 km Cutremurul din 1977 a fost cel mai distructiv din istoria Romaniei. Se implinesc, astazi, 45 de ani de Cutremurul din 1977 Cutremurul din 39;77 . Acesta s a produs la ora 21:22:22 in data de 4 martie 1977, si a avut efecte devastatoare asupra Romaniei.A avut o magnitudine de 7,4 pe scara Richter si o ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

