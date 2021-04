Stiri pe aceeasi tema

- Termenul limita de trimitere a lucrarilor pentru ediția a XXIX-a a Concursului National „Ion Creanga” de creatie literara – Povești, destinat romanilor de pretutindeni si organizat de Muzeul Național al Literaturii Romane Iasi, a fost 20 martie 2021. La concurs s-au inscris 445 de copii, adolescenți…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat vineri o noua hotarare prin care a fost actualizata lista tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe lista se regasesc tari ca Bulgaria,…

- Concursul Național de Dramaturgie este o competiție inițiata de Ministerul Culturii in anul 2004. Din 2005, Teatrul Național a preluat organizarea acestui concurs, in siajul preocuparii sale pentru evoluția spectacolului pe text de teatru romanesc, obiectiv urmarit cu prioritate in edițiile succesive…

- Muzeul Național al Literaturii Romane Iași, in parteneriat cu Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași, organizeaza, in perioada 1-5 martie 2021, cea de-a XI-a ediție a Festivalului Național de Literatura pentru copii „Ion Creanga”, eveniment care se desfașoara concomitent cu seria de manifestari…

- Intra in vigoare noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat Noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat intra în vigoare de astazi, așa numita-zona galbena care impune carantina pentru toți cei care vin în România. Sunt incluse state precum Spania, Franța,…

