- Rata de infectare a scazut in Timișoara, coborand sub 8 la 7,72. Alte localitaț cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 7,05; Buziaș – 3,15; Ciacova – 3,16; Faget – 3,37; Gataia -5,54 ; Jimbolia- 5,81; Recaș – 4,55; Sannicolau Mare -7,61; Barna – 3,29; Becicherecu…

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara a scazut ușor, ajungand la 8,03. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 7,17; Buziaș – 3,50; Ciacova – 5,26; Gataia -5,99 ; Jimbolia- 5,37; Recaș – 4,16; Sannicolau Mare -7,96; Barna – 3,94; Becicherecu…

- Instituția Prefectului Timiș a anunțat ca rata de infectare cu noul coronavirus a crescut, miercuri, in Lugoj, la 7,11 cazuri la mia de locuitori. In aceasta dimineața, localitațile din Timiș cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3 la 1.000 de locuitori sunt: Timișoara – 8,30; Lugoj…

- In municipiul Lugoj, coeficientul de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la mia de locuitori, in ultimele 14 zile, a ajuns la 5,91, in creștere fața de ziua precedenta cand era 5,55. Dupa cum au anunțat autoritațile, in aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile…

- Conform prefecturii Timiș, localitațile cu rata de infectare cu COVID-19 pe ultimele 14 zile de peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 7,63; Lugoj – 5,55; Buziaș – 4,55; Ciacova – 9,99; Deta - 3,54, Gataia -4,79, Jimbolia- 3,31; Recaș - 5,82; Sannicolau Mare -9,79, conform Prefecturii Timiș. Va…

- Crește vertiginos numarul cazurilor de COVID-19 in municipiul Lugoj. Dupa ce duminica au fost anunțate 51 de noi cazuri de COVID-19 in Lugoj, in aceasta dimineața rata de infectare in municipiu a ajuns la 5,42 cazuri/1.000 de locuitori. In aceasta dimineața, localitațile cu rata de…

- Numarul de persoane confirmate COVID-19, in ultimele 24 de ore, a ajuns, in Timiș, la 395 din care in Timișoara –169, Lugoj – 51, Buziaș – 2, Ciacova – 4, Gataia – 7, Jimbolia- 5, Recaș – 2, Sannicolau Mare – 8, Beba Veche -1, Becicherecu Mic -5, Boldur– 1, Bucovaț – 4, Cenad -3, Cenei […] Articolul…

- In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 6,95; Lugoj – 3,96; Buziaș – 3,61; Ciacova – 11,64; Deta - 3,41, Gataia -3,29, Recaș - 5,23; Sannicolau Mare -8,76; Balinț -3,23; Becicherecu Mic -7,99;... The post Cele mai recente…