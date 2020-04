Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus in Romania a ajuns la 3.183 dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate alte 445 de cazuri. La sectiile de terapie intensiva in acest moment, sunt internati 83 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate…

- Numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus in Romania a ajuns la 2738 dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate alte 278 de cazuri noi. Cele mai multe cazuri se inregistreaza in judetul Suceava, 701 ti Bucuresi, 505. Nu mai putin de 94 de oameni infectati cu noul virus si-au pierdut…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, ca bilanțul epidemiei de nou coronavirus a crescut la 2.460 cazuri de infectare in Romania, in creștere cu 215. Numarul deceselor a ajuns la 85, dintre care 3 au fost anunțate luni dimineața. 252 de pacienți au fost declarați vindecați. “Pana astazi,…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public noul bilanț al persoanelor infectate cu noul coronavirus. Pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv,…

- Varsta medie a celor 433 de pacienți diagnosticați cu coronavirus in Romania pana duminica este de 41 de ani, arata datele transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai multe dintre imbolnariri s-au inregistrat la grupele de varsta 30-39 de ani și 40-49 de ani. Potrivit datelor transmise, in…

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

- Centrul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri seara, ca au fost confirmate inca patru cazuri de infectare cu coronavirus. Este vorba de doua persoane din Timisoara si doua persoane din Lugoj. Toti venisera in urma cu cateva zile din Italia. Bilantul total al romanilor infectati ajunge la 86.

- UPDATE, 13 martie 2020 – Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta joi seara inca sapte cazuri noi de coronavirus, numarul acestora la nivel national ajungand la 59. Este vorba despre un barbat de 53 ani, din Covasna, care a veni din Trentino, Italia, pe data de 8 martie si autoizolat la domiciliu,…