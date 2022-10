Stiri pe aceeasi tema

- O stire cutremuratoare: presedintele Serviciului German pentru Securitatea Informatiilor este acuzat ca a colaborat cu serviciile secrete rusesti. De necomentat. Stirile neasteptate, negative, abunda. Germania si Franta au opinii diferite despre strategiile de aparare a UE, dar si despre energie. Mai…

- Premierul britanic, Liz Truss, ar putea fi destituita pana pe 24 octombrie, iar parlamentarii iau deja in calcul mai multe persoane care i-ar putea succeda, susține un raport. A aparut un raport care sugereaza ca premierul Regatului Unit al Marii Britanii, Liz Truss, ar putea fi demisa pana la sfarșitul…

- Prim-ministrul Liz Truss a sustinut vineri dupa-amiaza o conferinta de presa, care a inclus o noua modificare a planurilor de reducere a impozitelor incluse intr-un mini-buget pe 23 septembrie. Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,7%, fata de maximele anterioare, cea…

- Lira sterlina a scazut vineri in raport cu dolarul, in conditiile in care anunturile bugetare ale noului guvern britanic Liz Truss au ingrijorat investitorii cu privire la sanatatea finantelor statului, pe fondul semnelor tot mai mari de recesiune in Marea Britanie, scrie AFP. Fata de un dolar care…

- Liz Truss, noul premier al Marii Britanii, a ieșit la scurt timp dupa anunțul decesului reginei Elisabeta a II-a și i-a adus un omagiu. Liz Truss a adus un omagiu emoționant Majestații Sale in aceasta seara – spunand ca este „stanca pe care a fost construita Marea Britanie moderna”. Noul premier a trecut…

- Truss, in varsta de 47 de ani, mama a doi copii si ministru de Externe in exercitiu, va merge, alaturi de actualul premier Boris Johnson, la resedinta suveranei de la Balmoral (Scotia), unde va primi nominalizarea, conform news.ro . De obicei aceste nominalizari se fac la Palatul Buckinghan, dar acum…

- Liz Truss a preluat functia de prim-ministru al Marii Britanii. Ea va fi primita astazi de regina Elisabeta a II-a, ca și predecesorul ei, Boris Johnson. Liz Truss a fost aleasa presedinte al Partidului Conservator si, automat, a devenit premier.

- Traim sub o amenintare continua. Sub un stres in care se amesteca toate urgiile si crizele din lume. Deja Europa a intrat in recesiune. Nervii ne stau gata-gata sa plesneasca. Nicaieri nu auzim vorbindu-se despre pace, ci doar despre arme si razboi. *** Exista un stil de-a conduce lumea trecand-o din…