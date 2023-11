Stiri pe aceeasi tema

- Drapelele au fost coborate in berna luni pe cladirile ONU din Asia, in timp ce personalul a fost chemat sa tina un minut de reculegere in memoria colegilor ucisi in razboiul dintre Israel si Hamas, informeaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Oficialii israelieni de rang inalt, inclusiv premierul Netanyahu și ministrul sau al apararii, au vorbit, marți, pentru prima oara despre care va fi statutul de dupa razboi al Fașiei Gaza. Netanyahu a spus, intr-un interviu pentru ABC News, ca Israelul va avea „responsabilitatea generala a securitații”…

- Fortele de aparare israeliene (IDF) au anuntat miercuri ca au lovit peste 11.000 de tinte in Fasia Gaza de la inceputul razboiului declansat in urma unui atac fara precedent al gruparii islamiste palestiniene Hamas in comunitatile din sudul Israelului in 7 octombrie.

- Soldati israelieni au debarcat in Fasia Gaza dinspre Marea Mediterana gata sa atace Hamas, dupa ce au distrus infrastructura fortelor maritime ale gruparii islamiste, potrivit armatei israeliene, citate de DPA. Nave de razboi si avioane au sprijinit operatiunea respectiva, au declarat vineri Fortele…

- Armata israeliana a efectuat vineri seara bombardamente de o intensitate „fara precedent” de la inceputul razboiului in nordul Fasiei Gaza si in special asupra orasului Gaza, potrivit imaginilor transmise de AFP si gruparii islamiste palestiniene care controleaza Fasia. In paralel, comunicatiile si…

- Șaisprezece jurnaliști palestinieni au fost uciși in razboiul din Fașia Gaza de inceputul razboiului dintre Israel și Hamas, declanșat dupa atacul mișcarii Hamas pe teritoriul israelian, la 7 octombrie, a anunțat sindicatul jurnaliștilor palestinieni

- Armata israeliana se pregateste sa invadeze Fasia Gaza in urmatoarele zile, zeci de mii de soldati avand ordin sa captureze orasul Gaza si sa elimine actuala conducere a enclavei, potrivit a trei ofiteri militari israelieni de rang inalt care au prezentat detalii neclasificate despre acest plan, scrie…

- In atacul de sambata al grupului islamist palestinian Hamas au fost ucisi cel putin 123 de militari israelieni, a anuntat marti un purtator de cuvant al armatei Israelului, citat de dpa. Daniel Hagari a adaugat ca pana acum 50 de familii au fost informate personal despre cei luati ostatici in Fasia…