- Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, a declarat, marti, pentru Agerpres, ca proprietarul locuintei a incercat sa stinga singur incendiul, iar cand a observat ca nu reuseste, a sunat la 112. "La locul interventiei au fost trimise 2 autospeciale de stingere si o ambulanta.…

- Oamenii legii au dorit de fapt o regandire a distribuirii pazei pe sectiile de votare, pe diferitele structuri ale Ministerului de Interne. Printr-o adresa remisa redactiei, suntem informati: „Inspectoratul nostru are efectivele necesare pentru indeplinirea tuturor misiunilor care…

- Sub sloganul deja consacrat, "Ambiția de a realiza ceva mareț", Asociația "Prahova in Acțiune" lanseaza o noua provocare pentru cei care vor sa se asigure de faptul ca rezultatul alegerilor prezidențiale din luna noiembrie va fi unul corect.

- Biroul Electoral Central (BEC) a emis, sambata, o decizie prin care calitatea de partid politic parlamentar trebuie indeplinita la momentul completarii birourilor electorale județene, ale sectoarelor din București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din strainatate. De calitatea…

- Procurorii din Istanbul cer pedepse cu inchisoarea de pana la un an pentru 41 de oficiali ai sectiilor de votare pentru ca s-ar face vinovati de presupuse nereguli in alegerile pentru primaria orasului de pe 31 martie, informeaza agentia de stat Anadolu, preluata de dpa potrivit Agerpres. Cei 41…

- Corpul unei persoane date disparute dupa ce un teren de fotbal a fost inundat saptamana trecuta in sudul Marocului a fost gasit, numarul total al mortilor ajungand la opt, au declarat luni autoritatile locale, citate de AFP.

- In ultimele zile, polițiștii din toate județele au efectuat verificari pentru a depista șoferii care efectuau transport ilegal de persoane, așa numiții ”pirați rutieri”. Peste 200 de mașini au fost imobilizate in urma acestui control. Controlul realizat in perioada 1 – 4 august 2019 a dus la descoperirea…