Din noiembrie 2020, in mai puțin de un an, au ars patru secții ATI in care erau ingrijiți pacienții cu COVID: Piatra Neamț, „Matei Balș”, Constanța și Ploiești. In dosarele penale deschise de procurori nu exista niciun inculpat, iar anchetele bat pasul pe loc, in așteptarea unor rapoarte de expertiza. Singurul dosar in care au fost puși sub acuzare zece suspecți e cel instrumentat de Parchetul General, in cazul incendiului de la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Dar intre timp, ancheta s-a complicat, spun surse judiciare pentru Libertatea. Piatra Neamț: cauza incendiului e incerta In seara zilei…