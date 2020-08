Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a aprobat schema de ajutor de stat in valoare de 4,521 miliarde de lei (935 milioane de euro) introdusa de Romania pentru a sustine companiile afectate de pandemia de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

- Apar noi informații despre achizițiile facute de statul roman, in pandemie, de la Unifarm, companie al carei director a ajuns subiect de ancheta la DNA. De la inceputul anului si pana in prezent, Compania Nationala Unifarm SA, societate cu capital detinut integral de statul roman si aflata sub autoritatea…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2020, matase in suma de 22,8 milioane de euro, cu 31% mai putin comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de matase s-au cifrat la 24,3…

- Un numar de 57 de proiecte de apa si canal au fost deblocate, in opt luni, de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), fiind semnate in acelasi timp proiecte de cercetare in valoare de 23 de milioane de euro, ce vor duce la concretizarea Hub-ului Hidrogenului, informeaza ministerul de resort, intr-un comunicat…

