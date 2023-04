Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 44 de persoane au fost ucise in urma a doua atacuri mortale produse joi in nordul Burkinei Faso, au declarat oficialii, informeaza Rador.Cele doua atacuri au avut loc in satele Kourakou și Tondobi din regiunea Sahel, in apropiere de granița cu Niger. Fii la curent cu cele mai noi…

- Patruzeci si patru de civili au fost ucisi intr-un atac impotriva a doua sate in Burkina Faso, in nord-estul tarii, in apropiere de frontiera cu Niger, de 'grupari armate teroriste' in noaptea de joi spre vineri, a anuntat sambata guvernatorul regiunii Sahel, transmite AFP, relateaza Agerpres.'Bilantul…

- Trei civili au fost ucisi si doi raniti, duminica, in bombardamente rusesti asupra unei cladiri rezidentiale in regiunea Zaporojie, sudul Ucrainei au anuntat oficiali regionali,... The post Mai este de interes? Trei civili, uciși de bombardamentele rusești in regiunea Zaporojie appeared first on Special…

- Zece milioane de copii care traiesc in Burkina Faso, Mali si Niger au nevoie urgenta de asistenta umanitara, de doua ori mai multi decat in 2020, in contextul intensificarii conflictelor, a anuntat vineri UNICEF, potrivit AFP.Burkina Faso, scena a doua lovituri de stat militare in 2022, este prinsa…

- Politia din Somalia a anuntat ca biroul primarului din Mogadiscio a fost tinta unui atac al gruparii jihadiste Al-Shabaab, atac soldat cu moartea a cel putin șase civili. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In 11 luni de cand Rusia a invadat Ucraina, razboiul s-a soldat cu aproximativ 180.000 de morti si raniti in tabara armatei ruse si cu peste 100.000 de morti si raniti in cea ucraineana, fiind de asemenea ucisi circa 30.000 de civili, conform unei estimari comunicate duminica de seful armatei norvegiene,…

- Autoritatile ucrainene au anuntat marti dupa-amiaza incetarea operatiunilor de cautare si salvare in daramaturile blocului de locuinte lovit sambata de o racheta ruseasca. Ultimul bilant al victimelor este de 44 de morti si 20 de disparuti.

- UPDATE Inaltul Comisariat pentru Drepturile Omului al Natiunilor Unite (UNHCR) a raportat, luni, ca cel putin 7.031 de civili au fost ucisi in confruntarile militare din Ucraina de la invazia militara rusa, lansata in februarie 2022. „Cele mai multe victime civile sunt rezultatul utilizarii armelor…