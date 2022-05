Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele a 44 de civili ucraineni au fost gasite in orașul Izium din regiunea Harkov, ocupat de ruși, sub daramaturile unei cladiri, conform președintelui Administrației Militare Regionale, Oleg Sinegubov. „In Izium, sub daramaturile unei cladiri cu cinci etaje, pe care ocupanții au distrus-o in primele…

- Oficialii ucraineni au anunțat marți ca au gasit cadavrele a 44 de civili sub daramaturile unei cladiri care a fost distrusa in urma cu cateva saptamani de ruși in Izium, potrivit The Guardian . Cadavrele au fost gasite in ramașițele unei cladiri cu cinci etaje care s-a prabușit in martie in Izium,…

- "In Izium, sub daramaturile unei cladiri cu 5 etaje pe care ocupanții au distrus-o in primele zece zile ale lunii martie, au fost gasite cadavrele a 44 de civili. Inca o crima de razboi teribila a invadatorilor ruși impotriva populației civile. Documentam fiecare caz și vor plati pentru toate", a scris,…

- Cadavrele a 44 de civili au fost gasite printre daramaturile unei cladiri cu cinci etaje din Izium, care a fost distrusa de fortele ruse in luna martie, a declarat seful administratiei militare regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, relateaza BBC.

- Orașul, care este considerat o ținta cheie pentru forțele invadatoare ale președintelui rus Vladimir Putin și care a suferit saptamani intregi de asalturi grele, se afla la doar 30 de kilometri de granița cu Rusia.Terehov a dezvaluit amploarea pagubelor produse, raportand un total de 1.143 de cladiri…

- Orașul, care este considerat o ținta cheie pentru forțele invadatoare ale președintelui rus Vladimir Putin și care a suferit saptamani intregi de asalturi grele, se afla la doar 30 de kilometri de granița cu Rusia.Terehov a dezvaluit amploarea pagubelor produse, raportand un total de 1.143 de cladiri…

- Potrivit sursei citate, cadavrele au fost gasite sub ruinele unui camin.La inceputul acestei zile, ambasada SUA din Kiev a afirmat ca zece persoane au fost ucise dupa ce rușii au deschis focul asupra unor oameni care stateau la coada pentru paine. Rusia a negat informația.

- Au avut loc lupte grele intre ucraineni și ruși in orașul Harkov, in regiunea Sumy și in apropiere de Kiev, iar oameni au murit din ambele parți. Convoiul militar rusesc la nord de Kiev se intinde pe 64 km.